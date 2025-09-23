Libertà condizionale negata a Chico Forti resta in carcere

ABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione del tribunale. Oggi, martedì 23 settembre, il tribunale di sorveglianza ha respinto l’istanza di libertà condizionale presentata dai legali di Chico Forti, 66 anni, condannato all’ergastolo nel 2000 in Florida per l’omicidio di Dale Pike. La comunicazione è stata notificata agli avvocati difensori, che avevano depositato la richiesta il 12 agosto 2024, in quanto Forti aveva maturato i 26 anni di detenzione necessari tra il carcere in Florida e quello di Verona, dove si trova dal maggio 2023. L’udienza si era tenuta mercoledì scorso, ma solo oggi è arrivata la notifica ufficiale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

