Libertà condizionale negata a Chico Forti resta in carcere
ABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione del tribunale. Oggi, martedì 23 settembre, il tribunale di sorveglianza ha respinto l’istanza di libertà condizionale presentata dai legali di Chico Forti, 66 anni, condannato all’ergastolo nel 2000 in Florida per l’omicidio di Dale Pike. La comunicazione è stata notificata agli avvocati difensori, che avevano depositato la richiesta il 12 agosto 2024, in quanto Forti aveva maturato i 26 anni di detenzione necessari tra il carcere in Florida e quello di Verona, dove si trova dal maggio 2023. L’udienza si era tenuta mercoledì scorso, ma solo oggi è arrivata la notifica ufficiale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: libert - condizionale
Chico Forti, respinta la libertà condizionale: resta in carcere a Verona - X Vai su X
Attesa per la risposta dei giudici del Tribunale di sorveglianza di Verona chiamati a decidere sulla libertà condizionale - facebook.com Vai su Facebook
Chico Forti negata la libertà condizionale | perché il rifiuto del tribunale di Verona è una doccia fredda incomprensibile; Chico Forti resta in carcere negata la libertà condizionale L' avvocato | Andremo in Cassazione; No alla libertà condizionale giudici lasciano in carcere Chico Forti.
Chico Forti resta in carcere: il Tribunale di Sorveglianza nega la libertà condizionale - Il Tribunale di sorveglianza di Verona ha respinto la richiesta di libertà condizionale per ... Scrive msn.com
Perché Chico Forti resta in carcere a Verona: il Tribunale di sorveglianza nega la libertà condizionale - Il Tribunale di sorveglianza di Verona ha respinto l’istanza presentata dai suoi legali per ottenere la libertà condizionale. Come scrive msn.com