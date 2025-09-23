Milano, 23 settembre 2025 – Circa quattrocento giovani si sono ritrovati in presidio intorno alle 18,30 di oggi davanti al carcere Beccaria di Milano in via dei Calchi Taeggi, periferia sudovest della città, “per chiedere la liberazione di compagne e compagni'' arrestati ieri per gli scontri al termine del corteo per la Palestina. La manifestazione è stata convocata nel pomeriggio dai centri sociali Lambretta e Cantiere e dai collettivi studenteschi e universitari. ''Liberi tutti, Palestina libera'' lo slogan scritto sullo striscione esposto sotto l'istituto minorile. Dall'interno i giovani detenuti hanno preso parte alla protesta con urla e rumori di sbarre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

"Liberate i compagni": la protesta dei centri sociali davanti al Beccaria dopo gli arresti per gli scontri alla Centrale