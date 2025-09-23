Li hanno trovati sono morti Dramma nella musica scoperti i corpi dei due cantanti scomparsi
Due giovani artisti sono stati trovati morti dopo giorni di ricerche. I loro corpi senza vita sono stati rinvenuti il 17 settembre e identificati ufficialmente solo il 22 settembre, dopo che erano scomparsi il 16 settembre, dove si trovavano per una serie di concerti. L’ultima volta erano stati visti in un quartiere di lusso. Secondo quanto riferito dalla sorella di Bayron, i due si trovavano in una palestra di via Mazarik nel pomeriggio, poco dopo le 16. L’ultimo post pubblicato da B-King su Instagram era stato un messaggio di ringraziamento rivolto al “mio bellissimo e caro Messico”. Leggi anche: “Il cadavere è suo”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: trovati - sono
Napoli, due uomini trovati morti in una casa: sono fratelli. La scoperta ai Quartieri Spagnoli
Napoli, due uomini trovati morti in casa: sono fratelli. La scoperta ai Quartieri Spagnoli
Due uomini trovati morti in un’abitazione di Napoli. Forse sono fratelli: non si esclude l’omicidio-suicidio
TERRITORIO - Durante l'ispezione sono stati trovati irregolari 9 dipendenti sui 14 presenti. Mancante la comunicazione preventiva di assunzione. https://ilgoriziano.it/articolo/vendemmiavano-in-nero-scattano-chiusura-e-22500-euro-di-sanzioni-per-unazienda - X Vai su X
I corpi di almeno 25 persone che risultavano disperse sono stati trovati in una fossa comune non lontano da Damasco, in Siria. Le vittime sono state uccise dalle forze di Assad in un'imboscata mentre fuggivano dalla Ghouta orientale durante la guerra civile n - facebook.com Vai su Facebook
Come sono morti veramente Gene Hackman e la moglie Betsy; Trovati morti i due escursionisti riminesi dispersi da giorni sul Gran Sasso: confermata l'ipotermia; Sparatoria a Minneapolis: morti due bambini e il killer. Trovati video inquietanti.
“Lo hanno bevuto, poi sono morti”. La tragedia di una giovane coppia: cos’era successo poco prima - Una vacanza diventata tragedia, una bottiglia di limoncello trasformata in veleno. Scrive thesocialpost.it
Madre e figlio trovati morti in un appartamento di Savigliano - Due corpi senza vita sono stati trovati in un alloggio in via Trento a Savigliano, in provincia di Cuneo. Come scrive torino.repubblica.it