Due giovani artisti sono stati trovati morti dopo giorni di ricerche. I loro corpi senza vita sono stati rinvenuti il 17 settembre e identificati ufficialmente solo il 22 settembre, dopo che erano scomparsi il 16 settembre, dove si trovavano per una serie di concerti. L’ultima volta erano stati visti in un quartiere di lusso. Secondo quanto riferito dalla sorella di Bayron, i due si trovavano in una palestra di via Mazarik nel pomeriggio, poco dopo le 16. L’ultimo post pubblicato da B-King su Instagram era stato un messaggio di ringraziamento rivolto al “mio bellissimo e caro Messico”. Leggi anche: “Il cadavere è suo”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Li hanno trovati così”. Dramma nella musica, i corpi dei due ritrovati dopo le ricerche disperate