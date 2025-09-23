Li hanno trovati così Dramma nella musica i corpi dei due ritrovati dopo le ricerche disperate
Due giovani artisti sono stati trovati morti dopo giorni di ricerche. I loro corpi senza vita sono stati rinvenuti il 17 settembre e identificati ufficialmente solo il 22 settembre, dopo che erano scomparsi il 16 settembre, dove si trovavano per una serie di concerti. L’ultima volta erano stati visti in un quartiere di lusso. Secondo quanto riferito dalla sorella di Bayron, i due si trovavano in una palestra di via Mazarik nel pomeriggio, poco dopo le 16. L’ultimo post pubblicato da B-King su Instagram era stato un messaggio di ringraziamento rivolto al “mio bellissimo e caro Messico”. Leggi anche: “Il cadavere è suo”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: trovati - dramma
Monte Rosa, dramma sul Castore: due alpinisti italiani trovati senza vita
“Li hanno trovati, sono morti”. Dramma nella musica, scoperti i corpi dei due cantanti scomparsi
Dramma in città: trovato senza vita in casa https://ebx.sh/Pq9IB5 - facebook.com Vai su Facebook
Alghero, dramma nelle case popolari: inquilino trovato morto dopo giorni - X Vai su X
Lo abbiamo trovato così | il dramma di Massimo era scomparso da giorni; Vive così tra gli escrementi Il dramma della vip com’è ridotta | fan spaventati; Sono entrata in casa e l’ho trovata così Il dramma di Silvana scoperto dall’amica.