Con il fondamentale contributo di Drees & Sommer, che ha affiancato il team di Project Management lungo tutte le fasi del progetto, The Edition Lake Como rinasce a nuova vita. Dopo tre anni di intensa e delicata rigenerazione, il completo restyling dell'hotel affacciato sul Lago di Como è stato portato a termine: l'ex Hotel Britannia, storica struttura a 3 stelle di Cadenabbia, è stata trasformata in una raffinata struttura a 5 stelle, pensata per offrire un'esperienza di ospitalità turistica di alta gamma. Drees & Sommer - presente in oltre 50 Paesi, e da più di 25 anni stabilmente operativa anche in Italia – ha fornito servizi di assistenza al Project Management durante tutte le fasi progettuali: dal concept iniziale, passando per la progettazione, fino alla costruzione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'hotel “The Edition Lake Como” apre le sue porte al pubblico