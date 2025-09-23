Empoli, 23 settembre 2025 – “Una giornata così mi ripaga di tanti sacrifici che il mio lavoro comporta”. Francesca Campigli, 39 anni, empolese, mamma di un bambino di 8 anni e mezzo, non ha scelto una “carriera facile”. Ricercatrice presso l’Università per Stranieri di Siena e assegnista di ricerca, docente di Scienze storico religiose alla Gonzaga University di Firenze e collaboratrice dell’Istituto Sangalli, passa le sue giornate tra archivi e aule universitarie. Ma quando il frutto di mesi di lavoro e periodi lontani da casa si traduce in un intervento pubblico davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, allora ogni fatica svanisce convincendosi, ancora una volta, di aver fatto la scelta giusta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lezione per Mattarella. Ricercatrice empolese scelta per un intervento davanti al Presidente