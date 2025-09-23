Problemi di salute per Fabio Colloricchio, l’ex tronista di Uomini e Donne nonché ex concorrente de L’Isola dei Famosi. Stando a quanto raccontato sui social dalla sua compagna, la spagnola Violeta Mangriñán, l’ex insegnante di zumba ha perso la vista da un occhio e rischia di diventare totalmente cieco. Una problematica di cui nessuno era a conoscenza, almeno fino ad ora. Perché Fabio Colloricchio ha perso la vista da un occhio. Fabio Colloricchio e Violeta Mangriñán formano una delle coppie più complici e unite del panorama influencer. Insieme da sei anni e con due figlie – Gala, tre anni, e Gia, di appena un anno e mezzo – la coppia attualmente vive a Madrid. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - L’ex tronista Fabio Colloricchio ha perso la vista da un occhio: “Rischia di diventare cieco”