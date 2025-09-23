L’ex senatore di Forza Italia Giancarlo Pittelli condannato a 14 anni per concorso esterno con la ‘Ndrangheta

Dopo la condanna in primo grado a 11 anni rimediata nel maxi-processo “Rinascita-Scott” per i suoi rapporti con il boss di Limbadi Luigi Mancuso, l’avvocato ed ex senatore di Forza Italia Giancarlo Pittelli è stato giudicato colpevole anche nel processo “Mala Pigna” dove, sempre in primo grado, è stata condannato a 14 anni di carcere per concorso esterno con la ‘ndrangheta. Lo ha stabilito il Tribunale di Palmi, presieduto dal giudice Francesco Jacinto, davanti al quale si è celebrato il processo concluso con 118 condanne e 8 assoluzioni. Nei confronti di Pittelli, difeso dagli avvocati Guido Contestabile e Francesco Gambardella, l’8 settembre scorso il sostituto procuratore della Dda di Reggio Calabria Lucia Spirito aveva chiesto 16 anni di carcere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’ex senatore di Forza Italia Giancarlo Pittelli condannato a 14 anni per concorso esterno con la ‘Ndrangheta

