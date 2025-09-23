L' ex br all' incontro sulla formazione in carcere | esplode la polemica

Susanna Ronconi, ex brigatista ed ex detenuta, già condannata per omicidio, partecipa a un incontro di presentazione del laboratorio di scrittura creativa per le detenute del Coroneo e scoppia la polemica. È successo lunedì pomeriggio al Circolo della Stampa in Corso Italia, dove si è tenuto. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: incontro - formazione

L'assessora Filippelli all'incontro di formazione dell’Academy Guido Moschini

Corsi di formazione mai partiti dopo la fine del reddito di cittadinanza, a Catania un incontro pubblico

La Polizia Locale al Cinema City per un incontro di formazione sull’educazione stradale

Alcuni momenti del ricchissimo incontro di formazione sulla letteratura per bambini e ragazzi con Roberta Favia (Teste fiorite), Chiuro, 15 settembre. Nell'ambito del festival ' 2025 | , a cura della Comunità Montana Valtellina di - facebook.com Vai su Facebook

L'ex br all'incontro sulla formazione in carcere: esplode la polemica; Ex-Ilva, in corso la riunione governo-sindacati a Palazzo Chigi, sciopero in tutti gli stabilimenti; Scuola magistratura annulla incontro con ex Br Faranda e Bonisoli.

Due ex Br alla scuola dei magistrati: scandalo? - Ma è quello che hanno cercato di fare: riparare La Scuola della magistratura ha deciso di ... Segnala panorama.it

Carnefice e vittima, l'ex Br Bonisoli incontra Agnese Moro - Ecco, il perdono è passato attraverso quell'incontro: lei si è donata a me fino al punto da non volere un luogo neutro per l'incontro, ma casa sua". ansa.it scrive