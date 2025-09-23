Lewis Hamilton ha messo in vendita la sua collezione di auto di lusso per un valore di quasi 14 milioni di euro

Sir Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo di Formula 1 e pilota Ferrari in cerca del migliore stato di forma, ha appena venduto la sua collezione di auto dal valore di quasi 14 milioni di euro. Chiamala crisi spirituale personale o segno di evoluzione, ma si tratta di una decisione accolta da molti con una certa perplessità, dato che Lewis Hamilton non è certo a corto di soldi. In realtà, la vendita è dettata dal desiderio di fare spazio a una collezione d'arte più grande. Nel confermare la vendita della sua vasta collezione di vetture di lusso, il quarantenne ha rilasciato una precisa dichiarazione ai giornalisti in occasione del Gran Premio dell'Azerbaigian, riportata da The Independent: «Non ho più una collezione di automobili, me ne sono sbarazzato.

Lewis Hamilton ha messo in vendita la sua collezione di auto di lusso per un valore di quasi 14 milioni di euro

