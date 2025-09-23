Presentata la seconda edizione del " Premio Sport Fabbriche di Vergemoli " che sarà assegnato il 27 settembre, non tanto a chi già ha ottenuto risultati importanti nella propria disciplina, bensì a chiunque affronti lo sport con etica, rispetto, sacrificio e massima dedizione. Queste sono le basi di giudizio evidenziati durante la presentazione, all’interno del bar ristorante "Il Pescatore" di Borgo a Mozzano. Lo hanno sottolineato il sindaco di Fabbriche, Michele Giannini e l’organizzatore del premio, Fabrizio Giovannini. "Il premio è rivolto a tutte le discipline sportive e mette in evidenza sia i giovani che le promesse, sia i personaggi già affermati che devono servire da esempio ai primi – ha sottolineato il manager sportivo Fabrizio Giovannini, ideatore della manifestazione –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

L'evento in Garfagnana. "Premio Sport» raddoppia. Ecco la seconda edizione