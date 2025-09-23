Levante-Real Madrid martedì 23 settembre 2025 ore 21 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Blancos e qualche gol al Ciutat de Valencia

La settimana sarà caratterizzata dal turno infrasettimanale di Liga, che metterà in palio punti preziosi per la classifica: martedì notte il Levante ospiterà il Real Madrid e cercherà di rendere la vita dura alla capolista. I Blancos non hanno sbagliato un colpo finora: anche sabato è arrivata una vittoria solida contro l’Espanyol, con Mbappè ancora . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Levante-Real Madrid (martedì 23 settembre 2025 ore 21:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Blancos e qualche gol al “Ciutat de Valencia”

Liga 2025-2026: Levante-Real Madrid, le probabili formazioni - La partita è valida per la sesta giornata di campionato: la squadra di Xabi Alonso vuole allungare in vetta alla classifica ... Si legge su sportal.it

Diretta/ Real Madrid Levante (risultato finale 3-2) video tv: vittoria sofferta! - Real Madrid Levante comincia tra pochi minuti: i blancos come detto hanno cambiato molto nel corso dell’estate, ma hanno avuto vari problemi da affrontare. Secondo ilsussidiario.net