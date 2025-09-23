Levante-Real Madrid martedì 23 settembre 2025 ore 21 | 30 | formazioni quote pronostici Blancos e qualche gol al Ciutat de Valencia

La settimana sarà caratterizzata dal turno infrasettimanale di Liga, che metterà in palio punti preziosi per la classifica: martedì notte il Levante ospiterà il Real Madrid e cercherà di rendere la vita dura alla capolista. I Blancos non hanno sbagliato un colpo finora: anche sabato è arrivata una vittoria solida contro l’Espanyol, con Mbappè ancora . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Levante-Real Madrid (martedì 23 settembre 2025 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Blancos e qualche gol al “Ciutat de Valencia”

Pronostico Levante-Real Madrid: Xabi Alonso non conosce ostacoli - Real Madrid è una gara della sesta giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Sei vittorie di fila tra campionato e Champions League. Secondo ilveggente.it

Diretta/ Real Madrid Levante (risultato finale 3-2) video tv: vittoria sofferta! - Real Madrid Levante comincia tra pochi minuti: i blancos come detto hanno cambiato molto nel corso dell’estate, ma hanno avuto vari problemi da affrontare. Riporta ilsussidiario.net