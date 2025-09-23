Levante pubblica il singolo Niente da dire e il video girato a Torino
Levante pubblica il nuovo singolo Niente da dire, un brano intimo accompagnato dal video che è stato girato a Torino. Fuori da oggi, 23 settembre, Niente da dire (Warner Music Italia), il nuovo singolo di Levante, brano intimo e potente che riflette sul valore del silenzio attivo. Dopo Maimai, l’artista torna con una canzone che si fa sussurro e insieme anti-manifesto: non avere niente da dire non significa non prendere posizione, ma scegliere di esprimere tutto attraverso le azioni, i dettagli e le presenze silenziose che dicono più di molte parole. Un invito a distaccarsi dal rumore di fondo, lasciando voce solo al suono della sensibilità e della consapevolezza. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
