levante pubblica il singolo niente da dire e il video girato a torino

Spettacolo.eu | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Levante pubblica il nuovo singolo Niente da dire, un brano intimo accompagnato dal video che è stato girato a Torino. Fuori da oggi, 23 settembre, Niente da dire (Warner Music Italia), il nuovo singolo di Levante, brano intimo e potente che riflette sul valore del silenzio attivo. Dopo Maimai, l’artista torna con una canzone che si fa sussurro e insieme anti-manifesto: non avere niente da dire non significa non prendere posizione, ma scegliere di esprimere tutto attraverso le azioni, i dettagli e le presenze silenziose che dicono più di molte parole. Un invito a distaccarsi dal rumore di fondo, lasciando voce solo al suono della sensibilità e della consapevolezza. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

