L’eurodeputata Ilaria Salis è immune la Commissione Juri ha detto no all’Ungheria Salvini | Poltrona salva dignità persa
La Commissione Juri (Affari giuridici) del Parlamento europeo ha respinto la revoca dell’immunità all’eurodeputata di Avs Ilaria Salis. I parlamentari della Commissione Juri di Bruxelles hanno respinto la richiesta di revoca dell’immunità avanzata dall’Ungheria per l’eurodeputata italiana di Avs Ilaria Salis. A questo punto la parola definitiva passa all’Assemblea plenaria che si riunirà e voterà ai primi di ottobre. (ANSA FOTO) – Notizie.com Stando alle prime indiscrezioni, per il voto, che è segreto, sarebbero risultati decisivi i voti del Partito popolare europeo (Ppe), di cui in Europa fa parte anche Forza Italia. 🔗 Leggi su Notizie.com
In questa notizia si parla di: eurodeputata - ilaria
Carola Rackete si dimette da eurodeputata, il saluto di Ilaria Salis: “Ci vedremo nelle lotte”
Immunità Ilaria Salis, il portavoce di Orbán invia all’eurodeputata le coordinate di un carcere in Ungheria
Ungheria, dopo Trump anche Orban bolla ufficialmente il gruppo Antifa come terrorista: “Tra loro anche eurodeputata Ilaria Salis” - VIDEO
La Commissione Affari giuridici dell'Eurocamera, a quanto si apprende da più fonti parlamentari, ha respinto la revoca dell'immunità all'eurodeputata di Avs, Ilaria Salis. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/mondo/africa/2025/09/23/la-commissione-delleurocamer - X Vai su X
I cortei in tutta Italia per Gaza hanno bloccato tutto, oggi il primo voto sulla revoca dell’immunità parlamentare all’eurodeputata Ilaria Salis, la liberazione in Egitto dell’attivista di piazza Tahrir Alaa Abd El-Fattah, i funerali di Charlie Kirk negli Usa sono l’inizio d - facebook.com Vai su Facebook
Brescia, Ilaria Salis e l’ispezione a sorpresa nel carcere di Canton Mombello: “Il più sovraffollato della Lombardia” - Brescia, 17 agosto 2025 – Dopo il carcere minorile Beccaria a Milano, Ilaria Salis ha deciso di fare una visita anche nella Casa Circondariale di Brescia. Come scrive ilgiorno.it
Salis: "Non fatemi processare". Così Lady immunità scappa dalla giustizia - Quello che fa, spesso, perdere di vista il buon senso e la razionalità. Si legge su iltempo.it