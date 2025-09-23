L’eurodeputata Ilaria Salis è immune la Commissione Juri ha detto no all’Ungheria Salvini | Poltrona salva dignità persa

23 set 2025

La Commissione Juri (Affari giuridici) del Parlamento europeo ha respinto la revoca dell’immunità alleurodeputata di Avs Ilaria Salis. I parlamentari della Commissione Juri di Bruxelles hanno respinto la richiesta di revoca dell’immunità avanzata dall’Ungheria per l’eurodeputata italiana di Avs Ilaria Salis. A questo punto la parola definitiva passa all’Assemblea plenaria che si riunirà e voterà ai primi di ottobre. (ANSA FOTO) – Notizie.com Stando alle prime indiscrezioni, per il voto, che è segreto, sarebbero risultati decisivi i voti del Partito popolare europeo (Ppe), di cui in Europa fa parte anche Forza Italia. 🔗 Leggi su Notizie.com

