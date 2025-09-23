letti i nomi di 4mila bambini uccisi a gaza

Anche Senigallia si è fermata ieri mattina per manifestare solidarietà e sostegno al popolo palestinese. Almeno 500 le persone che hanno voluto aderire allo sciopero indetto da alcune sigle sindacali di base e radunarsi in piazza Saffi per dire il proprio "no" al massacro in corso a Gaza e nei territori occupati dall’esercito israeliano. Come sta avvenendo in tutta Italia, con le manifestazioni e cortei di protesta in decine di città, anche a Senigallia studenti, docenti, rappresentanti del mondo politico, sociale e civile si sono uniti per ribadire la contrarietà alla guerra e, in particolare, a questo intervento militare nato formalmente come risposta all’attacco terroristico del 7 ottobre da parte di Hamas. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

