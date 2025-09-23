Le scarpe perfette per l’autunno ce le suggerisce Letizia Ortiz, regina di stile e trendsetter. La sovrana infatti ha sfoggiato in una delle sue ultime uscite pubbliche un paio di May Jane in versione slingback. Un modello molto particolare, capace di unire comodità e stile. Letizia è stata la protagonista di una visita presso la scuola elementare Entresotos per inaugurare l’anno scolastico 20252026. Per l’occasione ha scelto di indossare un look casual business, con una camicia azzurra a righe, con maniche arrotolate e un fit morbido, abbinata ad un paio di pantaloni neri a vita alta, perfetti per esaltare la sua silhouette. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Letizia Ortiz sceglie ancora le Mary Jane, ma in versione slingback. 3 modelli sotto i 70 euro per replicare il look