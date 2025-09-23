L' estate è alle porte | niente vacanze

I primi dati che arrivano sulla stagione balneare appena conclusa lungo le coste della Riviera romagnola non sono spumeggianti. Da una ricerca presentata dal Centro Studi Turistici di Firenze in occasione dell'assemblea di Assohotel Emilia-Romagna a Cervia emerge che sono stati registrati 5,2 milioni di arrivi, in calo del 1,6% rispetto al 2024, e 23,4 milioni di presenze (- 1,4%), con una decisa discesa degli italiani (-4,8%) e una spinta in alto degli stranieri (+ 7,2%). Nessun tracollo, ma segnali di allarme da non trascurare. Ecco perché diventa fondamentale mettersi al lavoro subito per la prossima estate, perché se non si inizia già da ora a seminare probabilmente ci ritroveremo davanti a numeri più piccoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it