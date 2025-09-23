L’esonero di Chivu prende quota | la doppia vittoria non basta
Le ultime vittorie non bastano a tranquillizzare l’ambiente. Il futuro dell’allenatore nerazzurro è in via di sviluppo L’ Inter è reduce da due successi di fila ottenuti tra Champions e campionato contro Ajax e Sassuolo. I nerazzurri hanno infatti già ripreso la marcia dopo un paio di uscite piuttosto problematiche contro Udinese e Juventus che avevano contribuito ad alzare immediatamente un polverone su Chivu e soci. (LaPresse) – Calciomercato.it L’allenatore rumeno era subito finito al centro delle polemiche per l’inizio zoppicante della stagione, che in campionato ha già contribuito a creare un distacco rilevante con la concorrenza. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
