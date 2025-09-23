L' Esercito della Salvezza | La signora Sangiovanni non è stata ' sfrattata' o ' buttata fuori'

In merito all'articolo “Sola, anziana e sfrattata dall’Esercito della Salvezza. L’odissea abitativa di una giornalista precaria” Andrew John Morgan, Presidente e legale rappresentante Esercito della Salvezza in Italia ha inviato alla nostra redazione la seguente replicaNel caso citato la signora. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: esercito - salvezza

"Sola, anziana e sfrattata dall’Esercito della salvezza". L’odissea abitativa di una giornalista precaria

Che cosa significa per l’Esercito della Salvezza “fare carità” oggi? In occasione della Giornata Mondiale della Carità, istituita dall’ONU e celebrata il 5 settembre, rinnoviamo il nostro impegno concreto accanto a chi vive situazioni di fragilità, ricordando che la s - facebook.com Vai su Facebook

Casa di riposo evangelica - che ha accolto e salvato la famiglia Bachi [biografia].

L'altra faccia dell'Esercito della salvezza, tra accuse di abusi e opacità nell'accoglienza dei migranti - L'altra faccia dell'Esercito della salvezza, tra accuse di abusi e opacità nell'accoglienza dei migranti Dietro l’immagine caritatevole e filantropica dell’organizzazione religiosa presente in 50 ... romatoday.it scrive