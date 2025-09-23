Leroy Merlin al World Cleanup Day raccolte 10 tonnellate di rifiuti

MILANO (ITALPRESS) – Leroy Merlin Italia ha confermato per il 7° anno consecutivo la propria partecipazione al World Cleanup Day, la più grande iniziativa ambientale al mondo promossa in Italia dall’organizzazione Let’s Do It! Italy APS. L’evento, che ogni anno mobilita milioni di volontari in oltre 190 paesi, ha registrato anche quest’anno una massiccia adesione. A partire da sabato 20 settembre, le Persone di Leroy Merlin, insieme a cittadini, volontari e associazioni, hanno ripulito e riqualificato aree comunitarie: dai parchi alle spiagge, dagli argini dei fiumi ai centri cittadini. Per il settimo anno consecutivo, Leroy Merlin Italia, si legge in una nota, “ha preso parte con successo a questa manifestazione, coinvolgendo la rete dei suoi negozi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it