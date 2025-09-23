L' era Rosenzweig è davvero finita | fuori anche Stella Zelenovic è il nuovo presidente della Triestina

Triesteprima.it | 23 set 2025

Fuori dal consiglio di amministrazione, con nessuna possibilità di replica. Con la “cacciata” anche di Sebastiano Stella, dopo la chiusura delle porte del cda anche per Alex Menta, finisce definitivamente l'era Rosenzweig a Trieste. Dopo due anni di disastri sportivi, oltre che di enormi. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

