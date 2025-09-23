Leoni vive un esordio da incubo con il Liverpool | infortunio in Carabao Cup ed esce in barella

Fanpage.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovanni Leoni ha esordito con il Liverpool in Carabao Cup. Nei minuti finali della partita con il Southampton l'ex calciatore del Parma ha riportato un infortunio ed è uscito in barella. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: leoni - vive

Leoni vive un esordio da incubo con il Liverpool: infortunio in Carabao Cup ed esce in barella.

leoni vive esordio incuboLeoni vive un esordio da incubo con il Liverpool: infortunio in Carabao Cup ed esce in barella - Nei minuti finali della partita con il Southampton l'ex calciatore del Parma ha riportato un ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Leoni Vive Esordio Incubo