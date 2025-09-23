Leone XIV incoraggia gli esorcisti | Un ministero delicato e necessario

Messaggio scritto dal cardinale Parolin a nome del Papa per il convegno periodico dell’associazione internazionale degli esorcisti. 🔗 Leggi su Repubblica.it

leone xiv incoraggia esorcistiOltre 300 esorcisti da tutto il mondo riuniti a Sacrofano per combattere il male. Il Papa li incoraggia nel ministero di liberazione - “Apprezzamento per i sacerdoti che si dedicano al delicato e quanto mai necessario ministero dell’esorcista, incoraggiandoli a viverlo sia come ministero di liberazione che di consolazione, accompagna ... Come scrive agensir.it

