Leone Melillo | Per una pedagogia politica di Piersanti Mattarella incontro con gli studenti
Il 29 settembre gli studenti incontrano Aurelio Grimaldi, regista del film Il delitto Mattarella e autore di un libro omonimo, che ricostruiscono l’assassinio di Piersanti Mattarella, avvenuto nel 1980 a Palermo. Il programma Ore 8,30 – Istituto comprensivo Tito Livio – Fiorelli, Via Giuseppe Fiorelli n. 2, Napoli Ore 10,30 – Liceo Statale Giuseppe Mazzini, Via Francesco Solimena n. 62, Napoli Ore 15:00 – Cattedra di Storia delle dottrine politiche dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, presso Palazzo Pacanowski, Via Generale Parisi n. 13, Napoli. Introduce, Leone Melillo (professore presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, visiting professor presso l’Università di San Isidro). 🔗 Leggi su Ildenaro.it
