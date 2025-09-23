L’energia rinnovabile Svolta green in aiuto di cittadini e imprese
Camaiore ha compiuto il primo passo per rivoluzionare la gestione e il consumo dell’energia elettrica sul territorio comunale: è infatti iniziato il percorso per la costituzione della Cer Camaiore, ovvero la Comunità Energetica Rinnovabile del Comune aperta ai cittadini e alle imprese del territorio. Uno strumento di governance dell’energia elettrica moderno e innovativo: si tratta essenzialmente della condivisione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili: possono aderire sia produttori (ovvero chi ha un impianto fotovoltaico) che i consumatori (ovvero chi non ne ha). Mettere in rete tale energia elettrica e condividerla tra i componenti della Cer garantisce la transizione energetica e la riduzione dell’emissione di gas serra, promuovendo l’efficienza energetica e l’utilizzo di fondi rinnovabili e uno sviluppo sostenibile di tutto il territorio comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
