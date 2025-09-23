L’energia della città mi ha spinto fino alla fine | Harry Styles usa uno pseudonimo per correre la maratona di Berlino

Ci ha provato a non farsi riconoscere, Harry Styles, ma non ci è riuscito. La popstar si è presentata alla maratona di Berlino con un nome falso, e ha completato i 42 km in meno di tre ore. L’ex star dei One Direction, 31 anni, ha percorso i 42,195 chilometri in 2 ore, 59 minuti e 13 secondi, un risultato che molti maratoneti considerano un traguardo prestigioso. Stilato sotto lo pseudonimo Sted Sarandos e indossando una fascia per capelli e occhiali da sole, Styles è stato tra i circa 55.000 partecipanti su quello che è considerato il percorso più veloce del mondo. “ Correre a Berlino è stato incredibile, l’energia della città e degli spettatori mi ha davvero spinto fino alla fine”, ha commentato Styles in un’intervista esclusiva rilasciata al termine della gara. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

