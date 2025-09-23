L'elusivo e misterioso succiacapre fotografato in Italia | le bellissime immagini di Giacomo Salomone

Tra gli uccelli più affascinanti e misteriosi che vivono in Italia vi è il succiacapre, il cui strano nome è legato a una credenza popolare. Si tratta di un animale con abitudini crepuscolari e notturne, molto difficile da vedere. Il fotografo Giacomo Salomone è riuscito a ottenere alcuni splendidi scatti in provincia di Frosinone, nel Lazio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: elusivo - misterioso

Cè un altro risvolto misterioso nel caso di Liliana Resinovich, la donna trovata morta il 5 gennaio 2022 dopo essersi allontanata da casa, a Trieste, il 14 dicembre precedente. A rivelare il retroscena è il quotidiano cittadin0 Il Piccolo. Ecco dunque i fatti. Nel nov - facebook.com Vai su Facebook

L’elusivo e misterioso succiacapre fotografato in Italia: le bellissime immagini di Giacomo Salomone - Tra gli uccelli più affascinanti e misteriosi che vivono in Italia vi è il succiacapre, il cui strano nome è legato a una credenza popolare ... Come scrive fanpage.it