L'elusivo e misterioso succiacapre fotografato in Italia | le bellissime immagini di Giacomo Salomone

Fanpage.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra gli uccelli più affascinanti e misteriosi che vivono in Italia vi è il succiacapre, il cui strano nome è legato a una credenza popolare. Si tratta di un animale con abitudini crepuscolari e notturne, molto difficile da vedere. Il fotografo Giacomo Salomone è riuscito a ottenere alcuni splendidi scatti in provincia di Frosinone, nel Lazio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

