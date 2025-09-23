Un classico della bellezza italiana arriva sugli scaffali a prezzo speciale: l’offerta di LIDL da non lasciarsi sfuggire. Chi ha avuto la fortuna di crescere con una nonna, probabilmente ricorderà i rituali di bellezza, semplici ma estremante efficaci che utilizzava. A differenza dei numerosi prodotti necessari alla skin care moderna, i prodotti presenti sulle tolette delle nonne erano pochi e di qualità. Oggi pensiamo di dover utilizzare la Gua Sha, le maschere di bellezza, strumenti per l’esfoliazione e molto altro ancora. Tanto che questo rituale spesso è lungo e macchinoso, tuttavia se ci fermiamo a pensare ai passaggi delle nonne erano decisamente più veloci e pratici. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - L’elisir di giovinezza che usava tua nonna torna a 2,99€: file lunghissime da LIDL