L' eleganza romagnola brilla in Sicilia | forlivese conquista la fascia di ' Miss Venere 50+'

Forlitoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una forlivese conquista la fascia di Miss Venere 50+ alla finale nazionale del concorso “Miss Venere 2025”, che si è svolta in Sicilia a bordo di una nave Costa Crociere. Si tratta della 56enne Barbara Tumidei. La nuova reginetta non è nuova al mondo dei concorsi: il suo palmarès comprende già. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: eleganza - romagnola

L'eleganza romagnola brilla in Sicilia: forlivese conquista la fascia di 'Miss Venere 50+'.

L'eleganza romagnola brilla in Sicilia: forlivese conquista la fascia di 'Miss Venere 50+' - Una forlivese conquista la fascia di Miss Venere 50+ alla finale nazionale del concorso “Miss Venere 2025”, che si è svolta in Sicilia a bordo di una nave Costa Crociere. Segnala forlitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Eleganza Romagnola Brilla Sicilia