L' eleganza romagnola brilla in Sicilia | forlivese conquista la fascia di ' Miss Venere 50+'
Una forlivese conquista la fascia di Miss Venere 50+ alla finale nazionale del concorso “Miss Venere 2025”, che si è svolta in Sicilia a bordo di una nave Costa Crociere. Si tratta della 56enne Barbara Tumidei. La nuova reginetta non è nuova al mondo dei concorsi: il suo palmarès comprende già. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
