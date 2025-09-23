Legali Salis | Confermato che Ungheria viola Stato diritto Lei | Voglio essere processata in Italia

«La commissione non ha ritenuto ci fossero le condizioni per un processo giusto in Ungheria. È stata interpretata correttamente la normativa in tema di immunità parlamentare. Non si poteva non tener conto di alcuni dati oggettivi e di alcune problematiche che ci sono in Ungheria per quanto riguarda la violazione dello Stato di diritto». È il commento degli avvocati milanesi di Ilaria Salis, Eugenio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Ilaria Salis, i legali: “Primo passo importante”

Ilaria Salis, sì all’immunità parlamentare dalla Commissione dell’Eurocamera; Ilaria Salis, la commissione all'Eurocamera approva l'immunità: Segnale positivo; Ilaria Salis, legali: Voto conferma che Ungheria viola Stato di diritto.

