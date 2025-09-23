«La commissione non ha ritenuto ci fossero le condizioni per un processo giusto in Ungheria. È stata interpretata correttamente la normativa in tema di immunità parlamentare. Non si poteva non tener conto di alcuni dati oggettivi e di alcune problematiche che ci sono in Ungheria per quanto riguarda la violazione dello Stato di diritto». È il commento degli avvocati milanesi di Ilaria Salis, Eugenio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Legali Salis: "Confermato che Ungheria viola Stato diritto". Lei: "Voglio essere processata in Italia"