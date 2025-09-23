Con una lettera indirizzata al senatore Stefano Corti, commissario provinciale della Lega per Salvini Premier, Fabio Altieri ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di segretario della sezione della Lega di Vigarano Mainarda, chiedendo contestualmente anche la cessazione dalla militanza nel partito, con effetto immediato. Capogruppo di maggioranza dell’attuale amministrazione Bergamini, ha deciso dunque di ridare indietro la tessera del partito del carroccio ma di rimanere nel consiglio comunale dov’era stato eletto ad ottobre 2021. "Dopo un periodo di riflessione, sono giunto alla conclusione di non ritenermi all’altezza di proseguire nell’incarico – è la motivazione che Altieri comunica a Corti – L’esperienza maturata in questo ruolo mi ha fatto comprendere come siano necessarie una più ampia esperienza sul campo e una conoscenza più approfondita del mondo politico per poter svolgere al meglio le responsabilità connesse". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lega, Altieri si dimette: "Non sarò più segretario"