Lega all’attacco dopo il Leonka | Ora si sgomberi pure la Fornace
"Dopo lo sgombero del centro sociale Leoncavallo a Milano, è ora di voltare pagina e ripristinare la legalità anche a Rho. L’area occupata abusivamente in via Risorgimento dalla Fornace, deve essere sgomberata senza indugio e restituita alla collettività e al suo legittimo proprietario. La tolleranza verso palesi violazioni della legge è finita". A chiedere lo sgombero del centro sociale Fornace di Rho, che dal 2018 si trova in un ex deposito Eni, sono Fabrizio Cecchetti, deputato lombardo della Lega, segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, e Christian Colombo, consigliere comunale della Lega a Rho, che hanno presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno e un’interrogazione in consiglio comunale per sollecitare un intervento risolutivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Luca #Toccalini: "Dopo 30anni è stato sgomberato il centro sociale Leoncavallo, bene! Fuori chi occupa abusivamente: i giovani della Lega sono e saranno sempre l'alternativa a questo mondo di sinistra antidemocratica". #Pontida25 #senzapaura
Nel giorno in cui per decisione diretta del ministro degli Interni Matteo Piantedosi (Lega), il Leonka viene sgomberato da via Watteau, ecco che diventano virali le dichiarazioni di oltre trent'anni fa di Salvini: "Ci si ritrova per confrontarsi, bere una birra, divertirsi"
Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato, ha presentato una denuncia alla Questura di Pavia dopo aver ricevuto una lettera di minacce, con il simbolo del gruppi anarchici, riguardante le evizioni dei centri sociali.