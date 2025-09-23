Lega all’attacco dopo il Leonka | Ora si sgomberi pure la Fornace

"Dopo lo sgombero del centro sociale Leoncavallo a Milano, è ora di voltare pagina e ripristinare la legalità anche a Rho. L’area occupata abusivamente in via Risorgimento dalla Fornace, deve essere sgomberata senza indugio e restituita alla collettività e al suo legittimo proprietario. La tolleranza verso palesi violazioni della legge è finita". A chiedere lo sgombero del centro sociale Fornace di Rho, che dal 2018 si trova in un ex deposito Eni, sono Fabrizio Cecchetti, deputato lombardo della Lega, segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, e Christian Colombo, consigliere comunale della Lega a Rho, che hanno presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno e un’interrogazione in consiglio comunale per sollecitare un intervento risolutivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

