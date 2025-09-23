L’economia della Romagna si incontra a Fattore R attesa per il Premio Nobel Daron Acemoglu

La Romagna economica si dà appuntamento al teatro Bonci di Cesena nella nona edizione di Fattore R - Romagna Economic Forum. In programma venerdì 26 settembre con inizio alle ore 9, il Forum pone l'attenzione sul tema 'Romagna: investimenti che generano futuro', per un momento di confronto tra.

