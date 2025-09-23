L’economia della Romagna si incontra a Fattore R attesa per il Premio Nobel Daron Acemoglu
La Romagna economica si dà appuntamento al teatro Bonci di Cesena nella nona edizione di Fattore R - Romagna Economic Forum. In programma venerdì 26 settembre con inizio alle ore 9, il Forum pone l’attenzione sul tema ‘Romagna: investimenti che generano futuro’, per un momento di confronto tra. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: economia - romagna
#TEHAClub L’Emilia-Romagna gode di una ricchezza pro capite superiore del 20% rispetto alla media nazionale e l’industria manifatturiera è il motore della sua economia. @ValerioDeMolli - X Vai su X
Miss Italia. . Miss Eleganza Emilia Romagna | Angelica Parma, 19 anni, di Riccione (RN). Alta 1,75. Diplomata in economia aziendale, è stata eletta Miss Influencer nelle fasi delle prefinali. Vorrebbe lavorare con i social network: già ora raggiunge, attraverso i - facebook.com Vai su Facebook