L’eco dei Mille | Irpinia e Sannio nella svolta del 1860

Tempo di lettura: 2 minuti Giovedì 25 settembre 2025, alle ore 17.00, nella Sala “De Mita” del Complesso Monumentale del Carcere Borbonico – Museo Irpino (Avellino), si terrà l’incontro “L’eco dei Mille. La svolta del 1860 tra Irpinia e Sannio”, promosso congiuntamente dai Comitati di Benevento e Avellino dell’ Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. L’iniziativa ricostruisce la genesi delle due Province interne della Campania nel passaggio cruciale del 1860, con particolare attenzione ai processi politici, amministrativi e sociali che portarono alla nascita della Provincia di Benevento e al riposizionamento degli equilibri territoriali tra Sannio e Irpinia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “L’eco dei Mille”: Irpinia e Sannio nella svolta del 1860

In questa notizia si parla di: mille - irpinia

L’eco dei Mille, incontro sulla svolta del 1860 tra Irpinia e Sannio

A Gesualdo tra respiri e parole. Passeggiata letteraria e meditativa. A settembre, i monti dell'Irpinia si tingono di mille sfumature, l'aria è mite e la luce più tenue. Ed è in questa atmosfera magica, tra storia e cultura, che ti guiderò in un percorso poetico e medita - facebook.com Vai su Facebook

L’eco dei Mille incontro sulla svolta del 1860 tra Irpinia e Sannio.

L’Eco dei Mille, a confronto sulla svolta del 1860 tra Irpinia e Sannio - E’ l’appuntamento dedicato a “L’eco dei mille”, in programma il 25 settembre, alle 17, al Carcere Borbonico ... Secondo corriereirpinia.it

Vini di Irpinia e Sannio, l'innovazione e la biodiversità - Nell'edizione numero 57 del Vinitaly la Camera di Commercio Irpinia e Sannio racconta il futuro e i percorsi delle imprese vitivinicole che guardano avanti, riuscendo a coniugare tradizione, ... Lo riporta ansa.it