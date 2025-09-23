L’eco dei Mille incontro sulla svolta del 1860 tra Irpinia e Sannio

Fremondoweb.com | 23 set 2025

Comunicato Stampa Storici e studiosi a confronto sulla nascita della Provincia di Benevento e i nuovi equilibri territoriali Giovedì 25 settembre 2025, alle ore 17.00, nella Sala “De Mita” del Complesso Monumentale del Carcere Borbonico – Museo Irpino di Avellino, . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

