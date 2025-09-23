L’eco dei Mille incontro sulla svolta del 1860 tra Irpinia e Sannio
Comunicato Stampa Storici e studiosi a confronto sulla nascita della Provincia di Benevento e i nuovi equilibri territoriali Giovedì 25 settembre 2025, alle ore 17.00, nella Sala “De Mita” del Complesso Monumentale del Carcere Borbonico – Museo Irpino di Avellino, . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
In questa notizia si parla di: mille - incontro
I primi mille giorni di vita del bambino lettore sono un periodo dai confini dolci e sfumati, un tempo “lungo”, estremamente importante per la vita di ciascuno, durante il quale dovrebbe avvenire il primo incontro con il libro: da oggi ogni venerdì condivideremo rifl - facebook.com Vai su Facebook
Al centro dell’incontro c’è stata la presentazione del progetto “I primi mille giorni” che prevede, con la collaborazione dell’@iila_org la traduzione in spagnolo e la diffusione di oltre 50 video prodotti dall’Ospedale sui temi di molti aspetti della prima infanzia - X Vai su X