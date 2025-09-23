Lecco si mobilita per i bambini vittime di guerra | 12mila nomi letti in piazza Garibaldi

Un elenco infinito di nomi, età e cognomi. Oltre 12mila bambini uccisi in Israele e nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023 al 15 luglio 2025. Una tragedia che non conosce confini né distinzioni: 16 erano ebrei, tutti gli altri palestinesi. Nessuno aveva più di 12 anni, alcuni solo pochi mesi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

