Lecce autovelox su tangenziale boom di sanzioni | 744mila euro in 10 mesi

Automobilisti oltre i limiti lungo la Tangenziale Est: 7.149 verbali elevati in 273 giorni (da ottobre 2024 a giugno 2025): 26 al giorno, circa una multa all?ora. Superamento del limite di. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Lecce, autovelox su tangenziale, boom di sanzioni: 744mila euro in 10 mesi

