Leao vicino all’Inter in passato? Il retroscena del numero 10 rossonero | Stavo per andare ai nerazzurri ma il Milan è cento volte meglio! Quando mi chiamò Maldini…

Leao vicino allInter in passato? Il retroscena del numero 10 rossonero: «Stavo per andare ai nerazzurri, ma il Milan è cento volte meglio!». Intervenuto al  Podcast Say Less,  Rafael Leao, stella del  Milan, è tornato sul suo trasferimento in rossonero, svelando al contempo un retroscena sul calciomercato Inter: i nerazzurri sarebbero stati davvero vicini al suo acquisto. RETROSCENA SULL’INTER –  « Stavo per andare all’Inter, pazzesco. Il direttore sportivo (del Lille, ndr) mi ha detto: Rafa stiamo per venderti all’Inter, io ho detto: no, ho fatto molto bene questa stagione (riferimento alla stagione con il Lille), voglio stare un’altra stagione per milgliorare ancora e aumentare la mia fiducia per la prossima sfida. 🔗 Leggi su Internews24.com

