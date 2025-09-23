Leao vicino all’Inter in passato? Il retroscena del numero 10 rossonero | Stavo per andare ai nerazzurri ma il Milan è cento volte meglio! Quando mi chiamò Maldini…

Leao vicino all’Inter in passato? Il retroscena del numero 10 rossonero: «Stavo per andare ai nerazzurri, ma il Milan è cento volte meglio!». Intervenuto al Podcast Say Less, Rafael Leao, stella del Milan, è tornato sul suo trasferimento in rossonero, svelando al contempo un retroscena sul calciomercato Inter: i nerazzurri sarebbero stati davvero vicini al suo acquisto. RETROSCENA SULL’INTER – « Stavo per andare all’Inter, pazzesco. Il direttore sportivo (del Lille, ndr) mi ha detto: Rafa stiamo per venderti all’Inter, io ho detto: no, ho fatto molto bene questa stagione (riferimento alla stagione con il Lille), voglio stare un’altra stagione per milgliorare ancora e aumentare la mia fiducia per la prossima sfida. 🔗 Leggi su Internews24.com

