Leao | Tra Milan e Inter Milan cento volte!

La ricostruzione storica dell’arrivo a Milano da parte di Rafa Leao, ospite in una puntata del podcast “Say Less”, è l’occasione giusta per fare giustizia di qualche chiave di lettura infondata e di ripristinare il rispetto della realtà. Cominciamo dal trasferimento in Italia. Leao ha spiegato: “Quando il Lille mi proposte la cessione all’Inter, dissi subito no perché volevo fare ancora un anno in Francia per migliorare il rendimento e cementare la mia autostima”. Chi raccontò, qualche tempo fa, che il mancato arrivo di Leao all’Inter fosse responsabilità diretta del no di Antonio Conte, allenatore dell’epoca, deve prenderne atto! Secondo punto, quest’ultimo mai messo in discussione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

