Leao svela il retroscena | Stavo per andare all’Inter poi Maldini mi ha convinto a scegliere il Milan

Rafael Leao si è raccontato senza filtri nel podcast Say Less, ripercorrendo la sua carriera e svelando un particolare inedito di mercato. L'attaccante portoghese ha confessato che, prima di vestire la maglia rossonera, era stato a un passo dall'Inter. Una trattativa avanzata, stoppata dalla sua volontà di seguire il cuore. Il ricordo parte dall'esperienza al Lille, quando i dirigenti francesi lo spingevano verso i nerazzurri: "Il direttore sportivo mi disse che stavano per vendermi all'Inter. Io risposi subito di no. Poi, dopo qualche settimana, mi parlò del Milan e lì non ebbi dubbi. In due giorni arrivò la videochiamata di Paolo Maldini: mi disse che dovevo andare da loro.

