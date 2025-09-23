Leao sull’arrivo al Milan | Ecco quando mi sono reso conto di quanto grande sia il club
Rafael Leao, attaccante del Milan, ha ricordato al podcast 'Say Less' i suoi primi passi nel club rossonero, nell'estate 2019, quando arrivò giovanissimo dal Lille per 23 milioni di euro più il cartellino del difensore Tiago Djalo: le dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: leao - sull
Ravezzani sull’Inter: «Lookman come Leão? Stessi numeri, stipendi diversi. E allora quanto vale davvero il portoghese?»
Milan-Bari, Landucci: “Buonissima aria a Milanello. Sull’infortunio di Leao …”
Leao out contro il Bologna? Le news sull’infortunio e sul piano del Milan | PM News
Allegri fa il punto sull'infermeria: cautela Leao, Maignan sta bene - X Vai su X
Vigilia della sfida al Bologna per il @acmilan: Allegri sulle condizioni di Leao e Nkunku E c'è anche un siparietto sull'arrivo di Rabiot - facebook.com Vai su Facebook
Mercato Milan ufficiale l’arrivo di Zachary Athekame | tutti i dettagli sulla trattativa e sull’arrivo a Milano.
Leao rientra contro il Napoli? Dall’ambiente Milan filtra ottimismo - Rafael Leao tornerà tra i convocati di Max Allegri per la gara di campionato di domenica contro il Napoli a San Siro? milannews.it scrive
Milan, la lesione al soleo di Leao è clinicamente guarita - La lesione al soleo rimediata lo scorso 17 agosto da Rafael Leao durante il match di Coppa Italia contro il Bari è clinicamente guarita. Da milannews.it