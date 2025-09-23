Leao | Ho detto no all' Inter poi mi ha chiamato Maldini Milan? Non ha senso essere in questo club tanto per venire e andare

2025-09-23 07:19:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Rafael Leao, ancora ai box a causa dell’infortunio al polpaccio del 17 agosto durante il turno preliminare di Coppa Italia contro il Bari, è stato ospite in una puntata del podcast Say Less. Il numero 10 rossonero ha ripercorso tutta la sua carriera e ha fatto anche alcune dichiarazioni su come è avvenuto il suo trasferimento e sul retroscena di un possibile approdo all’Inter. IL RETROSCENA INTER. “ Stavo per andare all’Inter, pazzesco. Il direttore sportivo (del Lille, ndr) mi ha detto: Rafa stiamo per venderti all’Inter, io ho detto: no, ho fatto molto bene questa stagione (riferimento alla stagione con il Lille), voglio stare un’altra stagione per migliorare ancora e aumentare la mia fiducia per la prossima sfida. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

