Leao | Ho detto no all’Inter per questo motivo A Maldini invece potevo dire solo sì

23 set 2025

. L’attaccante del Milan svela diversi retroscena Attualmente ai box per un infortunio al polpaccio, Rafael Leão si è raccontato in una lunga intervista al podcast Say Less, ripercorrendo la sua carriera e svelando retroscena inediti, tra cui un clamoroso quasi-trasferimento allInter e la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

