Leao | Al Milan con gioia responsabilità di fare bene e divertirmi E voglio di più

Pianetamilan.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999, gioca nel Milan da sei stagioni e, ormai, è uno dei grandi giocatori che fanno parte della storia rossonera di tutti i suoi tempi. Ha espresso il suo punto di vista sul tema al podcast 'Say Less'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

leao al milan con gioia responsabilit224 di fare bene e divertirmi e voglio di pi249

© Pianetamilan.it - Leao: “Al Milan con gioia, responsabilità di fare bene e divertirmi. E voglio di più”

In questa notizia si parla di: leao - milan

Per Leao è la fine: il Milan non ha scuse

Leao ha accettato: il Milan dice sì allo sconto sulla clausola

Milan, Landucci: "Non volevamo rischiare Leao. Gimenez importante per noi"

leao milan gioia responsabilit224Milan Lecce, decisione presa su Rafael Leao: convocato o non convocato? Le ultimissime notizie - Le ultimissime notizie sul mondo rossonero La preparazione per l’imminente sfida di Coppa Italia contro il Lecce si fa sempre pi ... Si legge su milannews24.com

Coppa Italia, Milan-Bari 2-0: Leao e Pulisic regalano i sedicesimi ad Allegri - Missione compiuta per il Milan nei trentaduesimi di Coppa Italia, con i rossoneri che battono 2- Segnala sportmediaset.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Leao Milan Gioia Responsabilit224