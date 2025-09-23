Le vie del cinema 2025 | i film dei festival internazionali a Milano e in Lombardia Quando e dove

Ilgiorno.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 23 settembre 2025 – È in arrivo a Milano e in Lombardia  la 46esima edizione de le vie del cinema, la manifestazione dedicata ai grandi festival internazionali promossa da AGIS lombarda con Fondazione La Biennale di Venezia e la collaborazione delle sale cinematografiche milanesi e lombarde. Ma quando, dove e che titoli saranno proposti? Ecco tutte le informazioni. Quando . Dove, le sale. I film e i festival. I titoli. Il calendario e gli ospiti. Quando . A Milano l’appuntamento è dal 25 settembre al 3 ottobre, mentre in  Lombardia (a Brescia, Bergamo, Melzo, Varese) dal 29 settembre al 19 ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

le vie del cinema 2025 i film dei festival internazionali a milano e in lombardia quando e dove

© Ilgiorno.it - Le vie del cinema 2025: i film dei festival internazionali a Milano e in Lombardia. Quando e dove

In questa notizia si parla di: cinema - film

Greta Gerwig riporta la fantasia al cinema con Narnia e altri 5 film in arrivo

L’addio di Michael Douglas al cinema, basta film con un’eccezione. La promessa alla moglie e il cancro: «Perché non accetto lavori dal 2022»

Pizzo. Al via la rassegna “Cinema che racconta il passato” con il film su Eleonora Pimentel De Fonseca

Le vie del cinema 2025: i film dei festival internazionali a Milano e in Lombardia. Quando e dove; Le vie del Cinema 2025; Le Vie del Cinema 2025: “Jeunes mères”.

vie cinema 2025 filmLe vie del cinema 2025: i film dei festival internazionali a Milano e in Lombardia. Quando e dove - Un’iniziativa promossa da AGIS lombarda con Fondazione La Biennale di Venezia e la collaborazione delle sale cinematografiche ... Lo riporta ilgiorno.it

LE VIE DEL CINEMA 2025 - I film dei festival internazionaliMilano 25 settembre – 3 ottobreLombardia 29 settembre – 19 ottobre (mi- Si legge su mi-lorenteggio.com

Cerca Video su questo argomento: Vie Cinema 2025 Film