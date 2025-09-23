Le Terme di Riolo chiudono agosto con un +8% Il direttore | Al via i corsi in piscina e la palestra

Dopo aver chiuso un mese tradizionalmente complicato come agosto con un aumento di prestazioni convenzionate dell’8 percento rispetto allo stesso periodo del 2024, da lunedì 22 settembre alle Terme di Riolo partiranno corsi in piscina (dai 6 anni di età) e di acquagym. “Ma soprattutto - rivela il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

