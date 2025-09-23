Le Stelle di Branko ecco le previsioni di martedì 23 settembre

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedí 23 settembre 2025 Ariete Ora che l'eclissi è passata, l'equinozio ha segnato l'inizio dell'autunno nell'emisfero boreale e il Sole in Bilancia guida le danze, è il caso di occuparsi meglio di quel Marte appena entrato in Scorpione, non foss'altro perché si tratta del vostro pianeta dominante e rappresenta energia sessuale, volontà, affermazione di sé. In Scorpione è potente, per voi di più, molto attivo (anche troppo) su vari piani e molto sexy. 🔗 Leggi su Iltempo.it

