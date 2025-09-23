Le sigle sindacali rispondono a Daniele Silvetti | I dipendenti di Conerobus sciopereranno

Anconatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – I sindacati hanno indirettamente risposto al sindaco Daniele Silvetti, il quale in mattinata aveva chiesto alle stesse organizzazioni e ai lavoratori di Conerobus di ripensarci e dunque di ritirare lo sciopero di 4 ore indetto per domani, mercoledì 24 settembre. E la risposta, come molti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

