Le Relazioni Difettose – Alla fine le brutte persone vincono?
C iao Ester, Ho letto la lettera della lettrice lasciata sola in uno dei momenti più dolorosi che si possano vivere. Scrivo per lei, come fosse un appello a una compagna di sventura, perché qualche mese fa ho attraversato una circostanza simile. Tradimento: 10 passi per superarlo X Farò del mio meglio per dirle che no, non passa del tutto. Però non è neanche tutto perso, a condizione che impari a tenerti stretta tu. Anche lui, sposato, se n’è andato con un messaggio, una mattina mentre ero a lavoro. Mi scrisse di non contattarlo più. A scanso di equivoci, non avevo mai inviato valanghe di messaggi tali da giustificare un divieto: tutt’altro. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: relazioni - difettose
Le Relazioni Difettose – Mi scrive sempre: che cosa vuol dire?
Le Relazioni Difettose – Lui è molto più giovane di me
Le Relazioni Difettose – A me piacciono quelli tristi, irrisolti, geniali, sfuggenti
Le Relazioni difettose – Mi ha lasciato da sola dopo l’aborto - X Vai su X
Le Relazioni Difettose – Sono allo stesso tempo vittima e traditrice - facebook.com Vai su Facebook
Le Relazioni Difettose – Lui vuole il poliamore - Sei mesi fa salgo nella sua città ed alla fine succede quello che pensavamo entrambi sarebbe prima o poi ... Riporta iodonna.it
Le Relazioni Difettose – Innamorato, ma non abbastanza - Lo conobbi quando era già fidanzato e io ancora libera; mi piaceva da tempo, mi chiese di uscire, lo feci e me ne innamorai. iodonna.it scrive