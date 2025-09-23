C iao Ester, Ho letto la lettera della lettrice lasciata sola in uno dei momenti più dolorosi che si possano vivere. Scrivo per lei, come fosse un appello a una compagna di sventura, perché qualche mese fa ho attraversato una circostanza simile. Tradimento: 10 passi per superarlo X Farò del mio meglio per dirle che no, non passa del tutto. Però non è neanche tutto perso, a condizione che impari a tenerti stretta tu. Anche lui, sposato, se n’è andato con un messaggio, una mattina mentre ero a lavoro. Mi scrisse di non contattarlo più. A scanso di equivoci, non avevo mai inviato valanghe di messaggi tali da giustificare un divieto: tutt’altro. 🔗 Leggi su Iodonna.it

